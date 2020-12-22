Группировку телефонных мошенников задержали в Санкт-Петербурге

Телефонных мошенников задержали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге оперативники отдела "К" управления МВД задержали группировку телефонных мошенников. 15 декабря 2020 года полицейские вышли на шестерых мужчин в возрасте от 32 до 37 лет. Организатором всего оказался 32-летний местный житель.

- Мошенники работали по известной схеме - звонили людям, представлялись работниками службы безопасности какого-нибудь банка, и вводили жертву в заблуждение, говоря, что его банковский счет под угрозой. Далее "оператор" просил продиктовать ему код из СМС, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Узнав данные банковских карт, мошенники использовали их для оплаты товаров, пункты выдачи, которых находились на территории Санкт-Петербурга, либо выводили деньги через счета специально созданных фирм.

Во время обысков полиция нашла у подозреваемых деньги, банковские карты, оформленные на подставных лиц, sim-карты и мобильные телефоны, 40 печатей юридических лиц, используемые в противоправной деятельности задержанных.