Рецидивист прямо из колонии украл почти четыре миллиона рублей у петербургского пенсионера

Осужденный из колонии обманул пенсионера на несколько миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи петербургского Главка МВД нашли преступника, который выманил почти четыре миллиона рублей пенсионера. Пожилой житель Невского района Санкт-Петербурга лишился денег, попавшись на дочку рецидивиста, провернувшего дело на выходя из колонии.

- 4 декабря пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что накануне днем около 14.40 ему на домашний телефон поступил звонок. Мужской голос представился сыном пенсионера. Тот сообщил, что якобы попал в ДТП и сбил человека, а теперь, чтобы уйти от уголовной ответственности, ему потребуется много денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Перепуганный мужчина собрал всю наличность, которую копил на квартиру. В рублях и валюте поучилось 3,95 млн рублей. Через некоторое время в дверь пенсионера позвонили. Это был таксист, которому и были переданы деньги.

Позднее оказалось, что водитель был не причем, а просто выполнил заказ и забрал посылку по условленному адресу. По его следу полицейские вышли на осужденного из колонии-поселения под Петербургом. Для нового преступления ему понадобился лишь телефон.