Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Рецидивист прямо из колонии украл почти четыре миллиона рублей у петербургского пенсионера

Преступную схему раскрыли следователи МВД
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Осужденный из колонии обманул пенсионера на несколько миллионов рублей.

Осужденный из колонии обманул пенсионера на несколько миллионов рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи петербургского Главка МВД нашли преступника, который выманил почти четыре миллиона рублей пенсионера. Пожилой житель Невского района Санкт-Петербурга лишился денег, попавшись на дочку рецидивиста, провернувшего дело на выходя из колонии.

- 4 декабря пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что накануне днем около 14.40 ему на домашний телефон поступил звонок. Мужской голос представился сыном пенсионера. Тот сообщил, что якобы попал в ДТП и сбил человека, а теперь, чтобы уйти от уголовной ответственности, ему потребуется много денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Перепуганный мужчина собрал всю наличность, которую копил на квартиру. В рублях и валюте поучилось 3,95 млн рублей. Через некоторое время в дверь пенсионера позвонили. Это был таксист, которому и были переданы деньги.

Позднее оказалось, что водитель был не причем, а просто выполнил заказ и забрал посылку по условленному адресу. По его следу полицейские вышли на осужденного из колонии-поселения под Петербургом. Для нового преступления ему понадобился лишь телефон.

Криминал