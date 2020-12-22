Музей-заповедник "Гатчина" будет работать на новогодних праздниках

Музей в Гатчине будет работать на новогодних праздниках Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Музей-заповедник "Гатчина" станет единственной царской резиденцией, открытой на новогодние каникулы, которую смогут посетить жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Во дворце с радостью сообщили, что будут работать со 2 по 10 января 2021 года.

- 30 декабря дворец будет работать в обычном режиме. 31 декабря и 1 января - выходные. Со 2 января дворец будет снова отрыт для посещения, - говорится на сайте музея.

Однако, чтобы избежать скопления людей, администрация музея подготовила специальные экскурсионные программы для взрослых и детей. Билеты на новогодние экскурсии в Гатчинском и Приоратском дворцах можно приобрести только заранее и только на сайте музея-заповедника. Обычные входные билеты на период праздников купить будет нельзя.

- Входные билеты приостановлены с 30 декабря по 10 января. С 13 января возвращаемся к привычному режиму работы, - уточнили в музее.

Напомним, что из-з пандемии в Петербурге все музеи будут закрыты на время новогодних каникул.