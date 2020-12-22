Петербурженка потребовала 72 миллиона рублей от «Макдональдса»

Запахи и шумы от фастфуда петербурженка оценила в 72 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение по иску жительницы улицы Рубинштейна, которая жаловалась на шум и запах от ресторана быстрого питания «Макдональдс». Свои страдания женщина оценила в 72 с лишним миллиона рублей.

Во дворе дома 2/45 по улице Рубинштейна на фасаде ООО «Макдоналдс» размещены блоки системы кондиционирования, вентиляционные трубопроводы и прочее оборудование, от которого круглосуточно стоит шум, гул, идет вибрация по стенам дома. А также в квартире истца, ощущается запах от пережаренного масла и жира, -приводит обстоятельства дела Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина утверждала, что оборудование стоит незаконно, а из-за неудобство она потеряла покой и сон, а также страдает головными болями.

Однако экспертиза показала, что днем шум нормативов не превышает, а ночью он не доносится до спальни истицы, которая выходит на другую сторону дома.

В требовании компенсации морального вреда в размере 72 780 000 рублей суд отказал.