Госпиталь в «Ленэкспо» подготовил еще 474 койки для больных коронавирусом

474 койки для больных коронавирусом подготовили во временном госпитале в "Ленэкспо". Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев проверил готовность павильона №8 во временном госпитале в «Ленэкспо». В корпусе вот-вот введут еще 474 койки для больных коронавирусом в среднетяжелой форме. Напомним, что до Нового года Смольный обещал добавить еще 2 тысячи мест для пациентов инфекционных стационаров, поскольку показатель заболеваемости пока не снижается, а нагрузка на медиков высокая.

- К каждой койке в павильоне №8 подвели кислород, всего емкость составляет 8 тонн, при полной заполненности мест ее хватит на неделю. В корпусе есть все необходимые системы жизнеобеспечения. Созданы все условия для качественного оказания медпомощи. Реанимационных коек в этом павильоне нет, но пациентов в случае необходимости будут переводить в павильон №5, - передают слова вице-губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в ближайшее время в «Ленэкспо» откроют еще три павильона с 680 койками.