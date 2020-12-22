Больше 1 тысячи петербуржцев привились от коронавируса на 22 декабря 2020 года

В Санкт-Петербурге привили больше 1 тысячи человек от коронавируса на 22 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

1035 человек привились от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 декабря 2020 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе заседания Оперштаба во главе с вице-премьером России Татьяной Голиковой. Напомним, что масштабная вакцинация населения начнется только после Нового года. Пока же шанс сделать прививку есть у медиков, соцработников и учителей.

- От коронавируса привито уже 1035 человек. Но полностью вакцинация завершена только у 179 человек. Сейчас в Санкт-Петербурге есть 7592 дозы прививки «Гам-КОВИД-вак», а также 1 тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона». В городе развернули 20 медпунктов для вакцинации, - цитируют слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в Роспотребнадзоре обязали города выполнять тест на коронавирус и выдавать результат в течение 48 часов. В Санкт-Петербурге в среднем на анализ уходит 46,8 часа и 23,2 часа на получение итога.