Спасатели вытащили раненую собаку из открытого погреба в Красном Селе

Спасатели вызволили раненого пса из опасного погреба в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/koshkispas

Волонтеры «Кошкиспаса» вытащили раненую собаку из заброшенного погреба в Красном Селе. Лохматого пса потеряла пожилая хозяйка. Только через сутки пенсионерка нашла бедолагу. Оказалось, что он не заметил яму в темноте и свалился вниз. Женщина не смогла вытащить друга в одиночку и решила вызвать подмогу. Сначала к несчастному животному спустились и надели на него намордник, а затем обвязали санитарными петлями.

Собака чувствует себя нормально, ей предстоит лечение. Фото: vk.com/koshkispas

- Оказалось, что пес сильно порезал заднюю лапу, кругом была кровь. В погребе до сих пор валялись на полу брошенные огуречные заготовки. В целом, он сохранял спокойствие, но явно очень радовался, что к нему пришли. Песя молодец, сообразил поставить лапы и перебирать ими по ступенькам. В итоге вытянули рыжую «репку», - рассказывают в группе отряда «Кошкиспас» во «Вконтакте».

Спасатели просят внимательнее следить за своими питомцами и оповещать аварийные службы про опасные места при обнаружении.