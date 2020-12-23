В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни умерла жена бывшего губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко Екатерина Полтавченко. О смерти супруги экс-политика стало известно накануне, 23 декабря 2020 года. По предварительным данным, причиной скоропостижной кончины стала коронавирусная инфекция. Информацию о смерти подтвердил \\"Федеральному агенству новостей\\" депутат Государственной думы Игорь Дивинский.- Выразил соболезнования и поддержку Георгию Сергеевичу, - рассказал Дивинский изданию.Екатерина Полтавченко родилась в 1953 году, окончила Институт культуры по специальности библиотекаря-переводчика. Позже она получила образование искусствоведа. В 1985 году у супругов родился сын Алексей.Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 2011 пл 2018 года. Позже он возглавил совет директоров АО \\"Объединенная судостроительная корпорация\\".