Полиция Ленинградской области пытается выяснить, откуда взялся труп на балконе пенсионера из Тосно. В седьмом часу вечера во вторник, 22 декабря 2020 года, в правоохранительные органы поступил звонок от 62-летнего мужчины, проживающего в доме 9 на улице Победы. Он рассказал, что нашел в своей квартире мертвого человека.- Наряд полиции немедленно выехал на место. Тело находилось на балконе квартиры. Труп был обнажен и уже в стадии сильных гнилостных изменений, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.При осмотре эксперты установили, что мужчина скончался около трех месяцев назад. Из-за сильного гниения определить сразу личность и даже возраст человека не возможно. Также внешних признаков смерти на теле не видно.Труп направили в морг для установления причин смерти. Хозяина квартиры, который находился в пьяном состоянии, доставили в отделение полиции для объяснений.