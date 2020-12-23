Жительница города Пушкин под Санкт-Петербургом обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. В ночь на среду, 23 декабря 2020 года, 19-летняя девушка рассказала, что инцидент произошел с ней накануне ночью, когда она возвращалась домой на такси. С ее слов, водитель воспользовался тем, что она была пьяна.- Девушка пояснила, что около часа ночи вышла из кафе на Невском проспекте, где отдыхала с друзьями, и подошла к первому попавшемуся такси, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Девушка села в машину, таксист отъехал в ближайшие дворы, где пересел на заднее сиденье и изнасиловал свою пассажирку. После этого она стала просить водителя отвезти ее в Мариинскую больницу, что таксист и сделал. Высадив пассажирку у медучреждения, он скрылся с места.Со слов заявительницы, номер машины и самого водителя она не запомнила. Из больницы телефонограмма в полицию не поступала, за медицинской помощью девушка не обращалась. По факту заявления ведется проверка.