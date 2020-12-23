У семейной пары из Санкт-Петербурга, которая готовилась стать родителями, произошла трагедия. Утром во вторник, 22 декабря 2020 года, у 40-летней женщины начались преждевременные роды. Супруги вызвали карету скорой помощи, однако врачи не подоспели вовремя. По приезду они лишь обнаружили мертвого малыша.- Около 8 часов утра у 40-летней женщины, проживающей в съемной квартире дома 33/1 по Дунайскому проспекту, произошли преждевременные роды. На свет появился мальчик, однако сразу же скончался, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Известно, что семья благополучная. Муж роженицы, 32-летний инженер-электрик.Тело малыша направлено в морг для установления причины смерти. Также врачи осматривают несчастную мать, чтобы выяснить, из-за чего произошли преждевременные роды с трагическим исходом.