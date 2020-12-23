Жители Санкт-Петербурга стали дольше болеть коронавирусом. В среду, 23 декабря 2020 года, глава Центра интеллектуальной логистики вуза, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров заявил, что продолжительность болезни у горожан увеличилась до 21 дня.- По словам Захарова, продолжительность болезни в Петербурге 5 декабря составляла 16 дней. К 15 декабря показатели выросли до 20 дней, к 21 декабря — до трех недель, - пишет \\"Мойка78\\".Сейчас средняя продолжительность протекания болезни по России 18-19 дней, что ниже показателей в Петербурге.Напомним, что за последние сутки в Петербурге заболели коронавирусом еще 3749 человек, полностью выздоровели 2617 пациентов и скончались 75. За все время пандемии инфекция была выявлена более чем у 212 тысяч горожан.