В Санкт-Петербурге продолжается плановая вакцинация населения от коронавируса. За вторник, 22 декабря 2020 года, на 27 прививочных пунктах были привиты 510 человек. Большая часть людей - медицинские работники, которые непосредственно встречаются с инфекцией по долгу работы.- Всего в Петербурге вакцинировано уже 1545 человек, из них 882 - медицинские работники, - рассказали в комитете по здравоохранению города.Также в комитете сообщили, что 23 декабря в городе начали работу еще шесть прививочных пунктов. Так, на данный момент в Петербурге действуют 33 пункта для вакцинации от коронавируса.Кроме того, Смольный выделил 112 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных. Эти деньги уже поступили в районные администрации. В ближайшее время начнутся закупки и перераспределение препаратов между больными.