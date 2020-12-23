В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отметили снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. По данным ведомства, на среду, 23 декабря 2020 года, в больницы поступили 974 инфицированных. Это почти на 50 человек меньше, чем в среду неделю ранее.- По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5 процентов, - рассказали в комитете.В Смольном отмечают, что снижение числа госпитализированных говорит о замедлении распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому можно расчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на текущей неделе при условии неукоснительного соблюдения петербуржцами установленных противоэпидемических мер.Напомним, что за последние сутки инфекция была выявлена еще у 3,7 тысяч горожан.