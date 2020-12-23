Петербург продолжает разворачивать новые места для коронавирусных пациентов. Вслед за открытием восьмого павильона во временном госпитале в выставочном центре «Ленэкспо», полторы сотни мест под «ковидных» больных дал Центр имени Алмазова.- В филиале федеральной клиники, расположенном на улице Маяковского, дом 12, подготовлены 150 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмониями, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.Всего, по данным Смольного, медицинские учреждения федерального подчинения, расположенные в Петербурге, дали городу 1223 койки. Сейчас помощь больным с «ковидом» оказывают в Первом медицинском университете имени Павлова, больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западном окружном медицинском центре им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Педиатрическом университете.Кроме того, до конца года будут введены в строй еще три корпуса «Ленэкспо» и новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, что даст в сумме еще 2000 коек.