В комитете по здравоохранению отметили, что Санкт-Петербург пока еще не вышел на плато по коронавирусу. Специалисты призывают подождать до самого конца декабря, чтобы сделать какие-то предварительные выводы. Радует, что в последние дни медики наблюдают небольшое, но все-таки снижение количества госпитализаций больных в инфекционные стационары – на 5%.- Мы сейчас наблюдаем, какая дальше будет динамика. Очень надеемся, что последние дни года покажут, вышли ли мы на плато. К концу декабря, может быть, определимся. Но пока это только такое наблюдение за началом плато, если можно так выразиться, - сообщила глава отдела по организации амбулаторной медпомощи Комздрава Лариса Соловьева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».Добавим, что на дому сейчас лечатся больше 60 тысяч горожан в легкой, бессимптомной и среднетяжелой форме коронавируса, которым не требуется госпитализация в стационары.