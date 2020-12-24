В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией коронавируса. Местные жители активно сдают анализы для выявления инфекции. По данным Смольного на четверг, 24 декабря 2020 года, в Северной столице были обследованы более 35 тысяч человек.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35289 человек. Под медицинским наблюдением находится 1312 человек. Из них 1 - в обсерваторе, 740 - контактные, 571 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга надеется, что город выйдет на плато по коронавирусу в самом конце 2020 года. Однако в Смольном призывают, пока не делать скоропалительных выводов и понаблюдать еще несколько дней за развитием эпидситуации. Тем временем в Северной столице развернули еще 150 коек для больных инфекцией в центре имени Алмазова.