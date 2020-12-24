За 2020 год депутаты Санкт-Петербурга приняли 143 новых закона. Об этом Законодательное собрание отчиталось в среду, 23 декабря 2020 года. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что год выдался сложный из-за пандемии. Это привело к \\"ручному\\" управлению городом.- Помощь петербургской промышленности была, есть и будет нашим приоритетом в экономической сфере. На это же направлены и новые законы о налоговых льготах для участников региональных инвестиционных проектов, - приводит \\"Мойка78\\" слова Макарова.Бюджет города был социально переориентирован. Так, с началом учебного года вступил в силу закон об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников начальных классов. Был проработан закон о \\"наливайках\\", о регулировании деятельности кальянных.Всего парламент принял 143 закона, в 128 из них поставлены подписи.