Необычная «пенная вечеринка», а если быть точным, утренник удивил петербургских автомобилистов 24 декабря. Самой настоящей пеной, причем в большом количестве, в четверг покрылось Петергофское шоссе. Инцидент сняли на видео проезжавшие по трассе водители. Они же предположили, что пену принесло с соседнего Дудергофского канала.- Дудергофский канал устроил жителям Юго-Запада пенный утренник, - шутят петербуржцы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Местные жители отмечают, что в месте, где на дорогу вынесло пену, у Дудергофского канала есть небольшой водопад» и если влить туда какое-либо моющее средство, то оно быстро дает подобный эффект.Что именно это было и откуда в самом канале взялась пена, сейчас выясняют сотрудники природоохранного комитета правительства Санкт-Петербурга, а также специалисты «Водоканала» и эксперты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.