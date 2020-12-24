Мелочь, а приятно – жителям Санкт-Петербурга разрешили отказаться от радиоточки дистанционно. Ранее это можно было сделать только лично, придя в офис «Российские сети вещания и оповещения» на Варшавской улице, д.118. Такое решение приняли в РСВО из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.- Личный прием населения временно приостановлен с 24 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. Прием заявлений на установку, восстановление и отключение радиоточки в указанный период будет осуществляться дистанционным способом. Во-первых, почтовым отправлением: 196240, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 118. Во-вторых, по электронной почте: info@spb.rsvo.ru. И по факсу: (812) 318-16-43, - передает пресс-служба компании.О возобновлении приема в РСВО сообщат дополнительно. Всю интересующую информацию можно узнать по телефону (812) 318-06-10.