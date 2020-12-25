У телеканала \\"Санкт-Петербург\\" появился новый начальник. В пятницу, 25 декабря 2020 года, стало известно, что на должность генерального директора назначен президент Фонда защиты национальных ценностей и колумнист Александр Малькевич. Об этом он сам рассказал на своей странице в социальной сети.- Да, конец года выдался насыщенным. Нет смысла отмалчиваться: с 11 января я выхожу на новую работу. Генеральным директором телеканала \\"Санкт-Петербург\\", - написал Малькевич в Facebook.Он уточнил, что переезжает в Петербург из Москвы, но останется работать в Общественной палате.В должность колумнист вступит после новогодних праздников. Решение о назначении президента Фонда защиты национальных ценностей на должность гендиректора телеканала принял Совет директоров ОАО \\"ГАТР\\".Сам Малькевич родился в Петербурге. Работал генеральным директором на Новгородском телевидении, телеканале \\"Архыз 24\\" и \\"12 канал - Новости Омска\\".