В Ленинградской области в четверг, 24 декабря 2020 года, полиция возбудила уголовное дело на местного жителя, сообщившего о ложном минировании. \\"Телефонным террористом\\" оказался 22-летний парень, которого оперативно вычислили по номеру телефона. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.- 17 декабря в полицию Выборгского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в 00:19 с телефона позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы минировании одного из учреждений, - рассказали в полиции.Правоохранители пробили номер телефона, с которого поступил звонок. Он принадлежит 22-летнему парню, ранее он уже был судим. Молодого человека задержали в тот же день у дома 5 по 1-й Южной улице.Сейчас лжеминер находится под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.