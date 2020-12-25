В Санкт-Петербурге спасли двух человек из горящей квартиры в Петроградском районе. Пожар произошел рано утром в пятницу, 25 декабря 2020 года, в доме номер 6 на Вяземском переулке. Очевидцы сразу же стали звонить в МЧС и звать на помощь.- Пожар произошел в разноуровневом здании 7-10 этажей. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на пятом этаже. К моменту, как спасатели приехали на место, горели комната, коридор и балкон. Общая площадь пожара - 30 квадратных метров, - рассказали в МЧС Петербурга.Спасатели спасли двух человек, а также эвакуировали с вышележащих этажей 20 человек. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. На всякий случай, у дома дежурит бригада скорой помощи.К 9:54 часам огонь был полностью ликвидирован. На данный момент на месте работаю специалисты, которые выясняют причину возгорания.