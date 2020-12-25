Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности молодого мужчину, который опубликовал на своей страничке ВКонтакте пару сомнительных песен. В их тексте содержались слова о приеме наркотиков.- 23 декабря 2020 в 18:00 обвиняемый, находясь в квартире на Варшавской улице, разместил в открытом доступе аудиозапись, признанную решением Вологодского городского суда от 07.11.2012 экстремистским материалом, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Также на странице мужчины оказалась опубликована другая аудиозапись, признанная уже Благовещенским судом экстремистской.Обе песни были общедоступны и не запрещены для ознакомления случайным пользователям.Суд признал петербуржца в массовом распространении запрещенного экстремистского материала. и назначил ему штраф в одну тысячу рублей.