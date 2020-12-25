Санкт-Петербург начал подготовку к реализации одного из самых масштабных транспортных проектов последнего времени. К 2026-му году между Северной столицей и Москвой должна появиться высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ). А пока в обоих городах распределяют планы и постепенно начинают работу.- Дорога сократит время в пути от Санкт Петербурга до Москвы до 1,5-2 часов. Она проходит через Великий Новгород. Таким образом, мы с соседними регионами получаем еще больше преимуществ для привлечения инвестиций и развития большой агломерации трех субъектов, - отметил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.Главной задачей на ближайшее время глава города назвал определение места для нового вокзала, который будет принимать скоростные поезда. Он должен расположиться рядом с Московским, но окончательный проект строительства обещали согласовать с петербуржцами.Напомним, что в рамках строительства ВСМ будет реконструирован и петербургский железнодорожный узел. Эти работы уже идут.