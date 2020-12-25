В Санкт-Петербурге полиция разыскивает сотрудника охраны Малой Октябрьской железной дороги по подозрению в изнасиловании ребенка. Вечером в четверг, 24 декабря 2020 года, в отделение МВД по Калининскому району обратилась 39-летняя домохозяйка, мать семилетнего мальчика, которая рассказала о преступлении.- Со слов женщины, в течение ноября и декабря 2020 года в строительном вагончике, расположенном у дома 4 по Озерковскому проспекту, охранник детской железной дороги по имени \\"Сергей\\" совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына 2013 года рождения, - рассказал \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.На данный момент полиция проводит проверку информации. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают.