В метрополитене Санкт-Петербурга поспешили предупредить пассажиров о грядущих изменениях в графике работы двух станций накануне Нового года. Напомним, ранее «Комсомолка» писала об ином расписании всего городского общественного транспорта из-за будущих праздников, где речь шла в том числе про подземку.- Из-за переноса выходного дня с 26 на 31 декабря 2020 года согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга, информируем вас о графике работы вестибюлей станций «Площадь Александра Невского 2» и «Достоевская». 26 декабря они будут работать по графику рабочего дня, а 31-го – по расписанию выходного, то есть будут закрыты для входа и выхода, - сообщают в пресс-службе метрополитена Северной столицы.К слову, о переменах на новогодние праздники – Смольный все же пошел на уступки бизнесу и разрешил общепиту работать в период с 30 декабря по 3 января, но с условием, что посетителей надо кормить исключительно на улице.