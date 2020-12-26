Губернатор Санкт-Петербурга попросил у главы правительства РФ Михаила Мишустина 764 миллиона рублей на выкуп двух детских садов, которые находятся в Шушарах и Каменке. Градоначальник признал, что в Северной столице пока существует проблема дефицита социальных объектов при активном строительстве жилой недвижимости.По словам губернатора, в 2020 году город четко выполнил план по нацпроектам. Всего строители возвели 3 млн и 200 тысяч «квадратов» жилья.- Мы заложили соответствующие деньги на строительство детских садиков, школ, поликлиник, но строители идут с опережением. В Шушарах и в Каменке сейчас есть дефицит детских садов, а в этих районах проживает много молодых семей с маленькими детьми. Город должен выкупить садики, которые возводят инвесторы, - пояснил Беглов Мишустину.Премьер-министр ответил сразу, что федеральные деньги на эти цели скоро поступят в Санкт-Петербург.