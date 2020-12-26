Петербуржцам продлили период восстановления льготного проездного, действие которого приостановили во время первой волны коронавируса в городе, когда власти ввели жесткие ограничения с 28 марта по 31 мая. Оказалось, что к концу 2020 года еще есть те, кто так и не активировал заново свой месячный единый именной билет для поездок в метрополитене и на наземном транспорте.- Период восстановления месячного единого (на трамвай, троллейбус, автобус, метро) именного льготного билета, действие которого было приостановлено в период ограничительных мер, продлевается до 31 мая 2021 года. Чтобы восстановить неиспользованный ресурс проездного, можно оформить заявление в любой кассе станции метро, - поспешили рассказать в пресс-службе городской подземки.Добавим, что решение о восстановлении проездного билета должны принять в течение 10 дней. Тем временем перед Новым годом в Санкт-Петербурге изменился график работы общественного транспорта.