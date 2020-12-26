Сотрудники Смольного вместе с поддержкой Следкома, полиции и Роспотребнадзора закрыли еще шесть баров за работу поздним вечером и ночью с 25 на 26 декабря 2020 года. Напомним, что с минувшей пятницы заведения общепита должны закрываться уже с 19:00 до 06:00, а не с 23:00, как было раньше. Все из-за соответствующего ограничения по коронавирусу. Достанется и всем посетителям увеселительных заведений.- В ходе рейда специалисты проверили предприятия общепита и бары в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Запрет на вечерне-ночную работу проигнорировали в организациях на Гороховой, Малой Посадской улицах, Литейном проспекте, улицах Рубинштейна, Восстания, Некрасова. Также будут оштрафованы 259 посетителей этих заведений, - рассказывают в пресс-службе Смольного.Все бары-нарушители уже опечатали, в отношении их хозяев возбудят административные производства. Им грозит штрафы до 300 тысяч рублей. Но и это не все, во всех шести заведениях не было лицензии на алкоголь, так что ими теперь занимается Следком.