Поезд отрезал ногу 11-летнему школьнику на железнодорожной станции «Товарная – Витебский» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Чудо, что травмированного мальчика оперативно заметил машинист маневрового локомотива (передвигающего вагоны – Прим.ред.). Шокированный ребенок сидел едва живой на ж/д путях. Очевидец тут же вызвал на место «скорую» и все необходимые спецслужбы.- По предварительным данным, происшествие произошло вне зоны пешеходного перехода, на третьем главном пути железнодорожной станции. Ребенка срочно госпитализировали в больницу. На место выехали правоохранительные органы. Проверку проводит и Санкт-Петербургская транспортная прокуратура, - передает пресс-служба СЗТП.Добавим, что в надзорном органе постараются разобраться в деталях происшествия и привлечь всех виновных лиц к ответственности.