Полиция Санкт-Петербурга разыскивает ловкого воришку, стащившего коньяк стоимостью в 141 тысячу рублей из магазина спиртных напитков. За ценным алкоголем мужчина пришел 25 декабря около 20:30. Магазин на Петроградской набережной, судя по всему, сразу ему приглянулся из-за высоких цен. Вот только непонятно, украл он ради последующей продажи или «эстетского» времяпровождения.- Действия вора попали на камеры видеонаблюдения. Полицию вызвал директор магазина. Полная стоимость похищенного коньяка Louis XIII de Remy Martin Grande объемом 0,7 литра составляет 141 402 рубля. Приметы подозреваемого следующие: ему около 45-50 лет, волосы светлые и короткие. Был одет в синюю куртку, такого же цвета шарф, темную меховую кепку, темные брюки и коричневые ботинки, - сообщил «КП-Петербург источник в правоохранительных органах».