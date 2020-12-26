Погода на 27 декабря в Санкт-Петербурге обещает горожанам морозец от 8 до 10 градусов со знаком минус. Но это только ночью, днем потеплеет до -6. При этом в пригородах будет холоднее чуть сильнее – от -13 до -15. Днем осадков не прогнозируют, а вот ночью Северную столицу еще слегка «припудрит» снегом. На дорогах ждут гололедицу.Куда сильнее спасатели МЧС беспокоятся за Ленобласть, где температура воздуха упадет до минус 23 градусов.- В 47-м регионе выпадет слабый снег. Будет изморось, а на дорогах появится гололедица. Чтобы избежать переохлаждения, следует одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги, в этом могут помочь теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа, - напоминают простые правила в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.