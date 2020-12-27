46-летняя Наталья Новикова скончалась в Петербурге. Предпринимательница известна всей России благодаря невероятному стечению обстоятельств: женщина пережила оба теракта в поездах «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах, где была тяжело ранена. Но, увы, она не смогла справиться с болезнью.– Вчера пришла горькая весть: этой красотки и необыкновенно сильной женщины больше нет. Долгая болезнь оказалась сильнее..., – сообщила в сети подруга Новиковой Алла Намсараева.Первый теракт в «Невском экспрессе», 13 августа 2007-го, обошелся без жертв, тогда пострадали 60 человек. В результате второй атаки на «Невский экспресс» – 27 ноября 2009-го – погибли 28 человек и были ранены более 130. Наталья оказалась в реанимации: она ехала как раз в том вагоне, где было больше всего жертв.– С одной стороны ее зажало между сиденьями, а с другой пластик сидений сломался и порвал Наташе руку и ногу, – рассказывает Намсараева в сети. – После операций она долго восстанавливалась и, с присущей ей решительностью, завуалировала длинные швы, идущие по руке и ноге, цветной татуировкой. «Ах, какая странная девушка!» – думали о ней те, кто не знал причины всей этой росписи. Наташа не могла ходить, как привыкла, на высоких каблуках, и вообще много ходить. Но она все преодолела – и опять начала летать по бизнесу в Милан, ездить на скоростных поездах в Москву и обратно. Яркая, красивая и отзывчивая. Такой она навсегда останется в моей памяти.