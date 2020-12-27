Комитет по охране памятников Петербурга дал положительное заключение на реставрацию и реконструкцию дома-памятника на Большой Морской улице – Дома Альбрехта (Свистунова, Эйлерса).Уютный особняк, построенный и в дальнейшем надстраиваемый архитекторами Стасовым, Шретером и Маловым в 1831-1868 годах, известен своими жителями. Так, в 1824-ом здесь жил руководитель установки Александровской колонны, испанский и российский государственный деятель Августин Бетанкур: именно в честь него назвали новый мост через остров Серный.Сейчас здание продолжает жить в статусе памятника регионального значения. Отреставрировать и реконструировать его вызвалась «Архитектурная мастерская Апостола»: здание хотят приспособить под гостиницу.– Проектом предусматривается реконструкция части здания, не являющейся объектом культурного наследия, – заверяют в Комитете по охране памятников.Согласно проекту, чердак дома превратят в мансарду, при этом отметку конька увеличат на один метр (с максимальной высотой 18,7 метра от уровня земли). Изменятся и дворовые фасады: низы оконных проемов хотят расшить, чтобы устроить балконы. Задумали и нечто наподобие атриума: прозрачные конструкции нависнут над двором на уровне второго этажа.