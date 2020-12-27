Стали известны масштабы блэкаута, который с шести часов вечера держит в темноте, тревоге и, местами, романтике Красносельский район Санкт-Петербурга.– Произошло аварийное отключение восьми секций на подстанции «Сосновая Поляна», – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – В зону отключение попало 193 многоквартирных дома с населением 19 800 человек, в том числе 3960 детей.В компании «Ленэнерго» сообщали, что 10 аварийных бригад выехали на место и приступили к ремонтным работам. Продолжаются они и сейчас. Задействованы 24 дизель-генераторных установки.– Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения, – успокаивают в «Ленэнерго».Часть жителей отмечает, что вместе со светом из квартир пропало и тепло. Вернуть и то, и другое, восстановив электроснабжение, обещают уже к девяти часам вечера.Обновление:По данным на 21:30, свет вернули в половину обесточенных квартир.