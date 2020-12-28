Почти что ясная и немного морозная погода ожидает жителей Санкт-Петербурга в наступивший понедельник. Снега синоптики не обещают, а вот водителям стоит быть внимательнее: на дорогах присутствует гололед.- 28 декабря в Санкт-Петербурге будет облачно, с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха утром составит -3…-5, днем -2…-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление после ночного повышения, днем не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.На 7:45 утра в Северной столице практически штиль: дует слабый восточный ветер, скоростью 2-5 метров в секунду. Снегопада нет. Давление составляет 764,3 мм ртутного столба, а влажность достигает 85%.Такой же температурный режим останется и во вторник, но пойдет метель. А вот 30 декабря придет потепление и температура поднимется до +2 градусов.