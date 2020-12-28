Серьезное ДТП произошло вечером воскресенья в Приморском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке Вербной и Афонской улиц столкнулись белый «Опель Астра» и черный «Хендай Солярис». По словам очевидцев, водитель последнего решил проскочить на красный, в итоге сам оказался в реанимации, а у его машины почти оторвало заднюю часть.- Предварительно, водитель «Хендэ» не пропустил «Опель». Но, интересно другое - водитель «Опеля» оказался в алкогольном опьянении (надул 0,390 мг/л). Ехал с приятелями с праздника, - пишет паблик «Дорожный инспектор».Отметим, что за рулем «Опеля» был 22-летний мужчина, а пострадавшим в «Солярисе» оказался 25-летний водитель.Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дознаватели Госавтоинспекции. Если будет установлено, что водитель «Опеля» действительно был пьян, то его лишат прав вне зависимости от того, был он виновником ДТП или нет.