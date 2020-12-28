Таксиста с поддельными правами задержали петербургские гаишники. Инспекторы дорожно-патрульной службы приехали оформлять мелкое ДТП в Приморском районе, однако подлинность водительского удостоверения шофера «Яндекс.Такси» вызвало у них большие сомнения.- Кстати, качество действительно низкое - напечатано на струйном принтере, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».Учитывая ситуацию, на обладателя поддельных документов надели наручники и отвезли в отделение. И если ДТП могло обойтись только штрафами, то за «левые» права мигранту светит уже уголовное дело. Как мужчина с таким удостоверением взяли в службу такси – вопрос отдельный.Отметим, что авария произошла на перекрестке Вербной и Афонской улиц, где почти в то же время вечером воскресенья разбились «Опель» и «Хендай». Водитель первого оказался прилично пьян – ехал домой с друзьями с вечеринки.