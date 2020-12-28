Обновленное отделение скорой медицинской помощи (ОСМП) начало работать в Александровской больнице Санкт-Петербурга с 28 декабря. Для стационара, который принимает на себя огромную нагрузку по пациентам с коронавирусом, это имеет огромное значение.- Запуск ОСМП позволит сократить время ожидания пациентов в приемном покое, а соответственно и в машинах скорой медицинской помощи, снизит нагрузку на инфекционные койки, позволяя использовать их для лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.В ведомстве отмечают, что работы по переоснащению ОСМП прошли в непростое для города время, когда все свободные средства идут на борьбу с пандемией.По данным Комздрава, отделение скорой медпомощи берет на себя часть пациентов, снимая нагрузку на остальной стационар.Напомним, что Александровская больница перепрофилирована под «ковид» с апреля 2020 года. В сутки она принимает до 100 пациентов с коронавирусом.