Действительно жарко было днем 28 декабря в общественной бане №72, расположенной на Лабораторной улице в Калининском районе Санкт-Петербурга. Но причиной жары стал не пар, а огонь, вспыхнувший в помещении парной.- В 14:38 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании по адресу: Лабораторная улица, дом 3. По приезду установлено, что в трехэтажном здании, размером 20х40 метров происходит горение в помещении парной, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.Учитывая объект и то, что в помещении бани в большом количестве могли находиться люди, ранг пожара был сразу же поднят.Еще до прибытия спасателей, из бани самостоятельно эвакуировались восемь человек. По предварительным данным, они не пострадали.В 15:15 открытое горение было ликвидировано, работы на месте ЧП продолжаются.Причины инцидента установят пожарные дознаватели.