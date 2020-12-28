Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 28 декабря 2020 года, вынес приговор местному жителю, который распылил газ в здании городской прокуратуры. Инцидент произошел 5 июля 2019 года около 8:47 часов утра.- Мужчина распылил неизвестный газ в открытое окно кабинета, в котором находились сотрудники прокуратуры. При этом причины для нападения у него не было, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Сам мужчина пояснил, что распылил в окно обычный дезодорант из-за того, что у него случилась внезапная вспышка гнева, умысла причинить вред у него не было.- Всю кровь вы из меня выпили,- заявил на суде петербуржец.Суд назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев.