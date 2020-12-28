Власти Санкт-Петербурга в понедельник, 28 декабря 2020 года, отчитались о ситуации с коронавирусом в городе. На основе данных от комитета по здравоохранению, в Смольном заявили, что распространение инфекции стабилизировалось - на минувшей неделе было госпитализировано 6139 пациентов, столько же неделе ранее.- Но по числу активных больных, а также ежедневных госпитализаций, нагрузка на здравоохранение города остается высокой, - отметили в Смольном.Также в правительстве добавили, что в больницах больных коронавирусом стало меньше. однако увеличилось число зараженных, которые лечатся дома.- Это обусловлено мерами по усилению амбулаторного звена, которое берет на себя часть той нагрузки, которую ранее испытывали стационары и скорая медицинская помощь, - пояснили в администрации города.Эффективность амбулаторной службы повышается, в том числе за счет активного использования немедицинского транспорта для доставки пациентов и медперсонала, а также усиления мощности лабораторной диагностики как за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования, так и за счет рационализации логистики.