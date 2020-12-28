Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 28 декабря 2020 года, подписал постановление о создании вместе с Ленинградской областью оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Начальный уставной капитал нового акционерного общества составит 99,99 миллионов рублей. Доля Северной столицы - 25 процентов.- Санкт-Петербург и Ленинградская область — одна агломерация, одна экологическая система. У нас много общих проектов. Очень важно развивать и единую инфраструктуру обращения с отходами, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.Новый оператор будет заниматься раздельным сбором мусора, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов.Оператор планирует финансировать проекты за счет собственной выручки, а также привлекать кредитные ресурсы для строительства новых объектов.