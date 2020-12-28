Один из главных храмов Санкт-Петербурга - Исаакиевский собор - отменил богослужение на Рождество. В связи с коронавирусными запретами музей-памятник будет закрыт для посетителей на протяжении всех новогодних праздников. Об этом в соборе сообщили в понедельник, 28 декабря 2020 года.- В период с 30 декабря 2020 по 10 января 2021 допуск физических лиц на музейные объекты Государственного музея-памятника \\"Исаакиевский собор\\" приостановлен, - говорится в официальном сообщении храма.До этого собор будет работать, однако с ограничениями. Посетить Исаакий можно с 10:30 до 18:00 часов. Для желающих будут проводить экскурсии, однако группа должна быть не более пяти человек.Вход в Исаакий - строго в масках и перчатках. Цены и льготы для посетителей сохранены.Напомним, что в ночь на Рождество общественный транспорт в Петербурге не будет.