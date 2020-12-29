Полицейские из Ленинградской области задержали двоих «представителей кочевого народа», которых подозревают в серии краж из продуктовых магазинов. Молодые мужчины взламывали двери топором и болторезом, а потом похищали алкоголь с сигаретами.- Установлено, что злоумышленники причастны как минимум к восьми аналогичным эпизодам хищения товаров в продовольственных магазинах, чаще всего сетевых, в период с октября по декабрь текущего года. Их добычей становились, как правило, дорогостоящие алкоголь и табачные изделия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Товар пропадал из магазинов в Кировске, Ломоносове, Кингисеппе и Лодейном Поле, а краденное потом перепродавали в Петербурге. Общий ущерб составил примерно миллион рублей.Известно, что оба представителя цыганской народности 25 и 29 уже были судимы за кражи. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.