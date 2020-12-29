Юные пациенты петербургских стационаров получили подарки и услышали теплые поздравления с наступающим Новым 2021 годом. Дедом Морозом для мальчиков и девочек, проходящих лечение в Центре содействия семейному воспитанию №12, НИИ детских инфекций, Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района, НМИЦ имени Алмазова и Центре имени Турнера, стал председатель городского парламента Вячеслав Макаров.Подарки ребятам вручали с 24 по 28 декабря. Всего за этот срок успели порадовать 520 детишек.– В самые светлые зимние праздники важно, чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Особенно это касается детей, которые будут вынуждены провести Новый год и Рождество в больничных палатах, – отмечает Макаров. – Все мы желаем им скорейшего выздоровления и счастливых праздничных дней. Главное, чтобы они чувствовали: родители, бабушки и дедушки, все петербуржцы в эти дни с ними рядом.Представитель парламента пожелал здоровья и счастья и врачам, которые лечат ребят, и поблагодарил их за тот героизм, с которым они в пандемию продолжат свое служение народу.