Комитет по охране и использованию памятников архитектуры (КГИОП) Санкт-Петербурга пошел «войной» на РЖД из-за исторического здания вокзала на станции «Парголово», где был снесен один корпус и проведен ремонт.- КГИОП выявлен демонтаж служебного корпуса, являющегося частью объекта культурного наследия регионального значения «Железнодорожная станция Парголово» на Вокзальной ул., 26, - сообщает пресс-служба комитета.Кроме того, строителями без согласования с КГИОПом были проведены самовольные ремонтные работы, в ходе которых исчезли исторический окна, чугунные радиаторы отопления, а вместо мраморных подоконников теперь стоят деревянные.Сотрудники комитета уже подали заявление в полицию по признакам статьи «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Также КГИМОП готовит иск в суд с требованием к РЖД восстановить все как было, а также заложить самовольно устроенный дверной проем в несущей стене между зала ожидания, демонтировать современные светильники, трубы водопровода и электрические кабели.