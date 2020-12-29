В Смольном отметили, что в Санкт-Петербурге выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, во вторник, 29 декабря 2020 года, в больнице оказалось больше человек по сравнению с прошлым вторником 22 декабря.- Рост госпитализаций, который, как правило, коррелирует с распространением инфекции, во многом обусловлен повышенной активностью населения: в период подготовки к новогодним праздникам люди чаще посещают торговые центры, что увеличивает вероятность передачи вируса, - пояснили в администрации Северной столицы.При этом зафиксировано снижение количества вновь зарегистрированных случаев заражения за сутки. Рост количества активных больных сохраняется в сравнении с данными предыдущей недели, но он значительно замедлился благодаря увеличению числа выздоровевших пациентов.Смольный напомнил петербуржцам, что несоблюдение требований - социальная дистанция и ношение масок - могут привести к дестабилизации эпидемического процесса и возобновлению роста распространения новой коронавирусной инфекции.