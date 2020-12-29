Стоимость проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге снова вырастет. Так, во вторник, 29 декабря 2020 года, комитет по транспорту напомнил о том, что установил на 2021 год новые, так называемые \\"гостевые\\" тарифы. Эти расценки ориентированы на туристов, которые чаще пользуются одноразовыми проездными.- Предлагаемый размер такого тарифа составляет 60 рублей при проезде в метрополитене, 55 рублей при пользовании наземным пассажирским транспортом. \\"Гостевой\\" тариф будет минимально субсидироваться из бюджета Санкт Петербурга, - пояснили в комитете.Проезд по многоразовым проездным, например \\"Подорожник\\", тоже немного подорожает, но это будет компенсировано возможностью использовать его для загородных поездок.Также пассажиры могут получить скидку при оплате проезда в метро банковской картой \\"Мир\\" или \\"Единой картой петербуржца\\" - 16 рублей и 21 рубль соответственно.